Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Doximity A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Doximity A präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,303 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 151,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Doximity A einen Umsatz von 145,9 Millionen USD eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD, gegenüber 0,980 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 669,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 644,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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