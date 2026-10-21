Dover Aktie 925669 / US2600031080
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dover stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dover stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,85 USD. Dies würde einem Zuwachs von 30,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dover 2,19 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dover in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden USD im Vergleich zu 2,08 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,67 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,68 Milliarden USD, gegenüber 8,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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