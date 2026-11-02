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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas Emmett präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Douglas Emmett wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 256,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,130 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Douglas Emmett präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Douglas Emmett verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Douglas Emmett Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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