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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas Dynamics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Douglas Dynamics öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,923 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 34,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 218,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 162,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD im Vergleich zu 1,96 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 775,6 Millionen USD, gegenüber 656,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Douglas Dynamics Inc
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|Ausblick: Douglas Dynamics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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02.08.26
|Ausblick: Douglas Dynamics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.05.26
|Ausblick: Douglas Dynamics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Douglas Dynamics Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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