Ausblick: DoubleVerify zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DoubleVerify wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DoubleVerify noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,99 Prozent auf 202,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte DoubleVerify noch 189,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,475 USD je Aktie, gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 818,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 748,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch