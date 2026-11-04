Ausblick: Dorian LPG stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dorian LPG wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Dorian LPG nach den Prognosen von 8 Analysten 194,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 57,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 124,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,82 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 774,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 481,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net