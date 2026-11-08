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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dorel Industries A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dorel Industries A wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,491 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 75,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,000 CAD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 6,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 411,2 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Dorel Industries A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 384,6 Millionen CAD aus.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -2,468 CAD, gegenüber -6,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Dorel Industries A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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