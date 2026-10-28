Ausblick: Donnelley Financial Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Donnelley Financial Solutions wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,843 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,490 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,62 Prozent auf 179,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 175,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,81 USD aus. Im Vorjahr waren 1,15 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 780,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 767,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch