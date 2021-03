Ausblick: Dongjiang Environmental präsentiert Quartalsergebnisse

Dongjiang Environmental präsentiert in der am 30.03.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,255 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dongjiang Environmental ein EPS von 0,109 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 16,74 Prozent auf 1,13 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 966,3 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,440 HKD, gegenüber 0,525 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,78 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch