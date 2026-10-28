Ausblick: Donegal Group B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Donegal Group B lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Donegal Group B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,437 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,31 Prozent verringert. Damals waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Donegal Group B mit einem Umsatz von insgesamt 214,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,93 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,01 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 881,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 978,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch