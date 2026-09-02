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02.09.2026 07:01:06

Ausblick: Domo B legt Quartalsergebnis vor

Dom b
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Domo B wird am 03.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,002 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,08 Prozent auf 78,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,052 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,450 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 314,0 Millionen USD, gegenüber 318,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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