Dometic Group AB Aktie 30427555 / SE0007691613
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dometic Group AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dometic Group AB wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,428 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Dometic Group AB einen Gewinn von 0,350 SEK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,42 Prozent auf 4,82 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,89 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 SEK, gegenüber 1,34 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 20,20 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,04 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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