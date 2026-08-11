Ausblick: Dolphin Entertainment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dolphin Entertainment lädt am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 2,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,1 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 60,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch