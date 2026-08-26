Ausblick: Dollar Tree präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dollar Tree lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dollar Tree 0,910 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,22 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,65 Milliarden USD, gegenüber 19,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch