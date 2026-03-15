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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Dollar Tree gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dollar Tree
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Dollar Tree wird am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -17,170 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,46 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dollar Tree einen Umsatz von 5,00 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,76 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -14,030 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 19,42 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 17,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch