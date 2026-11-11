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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dollar Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dollar Industries wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,90 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,20 INR je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Dollar Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,98 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,35 INR im Vergleich zu 18,94 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 20,62 Milliarden INR, gegenüber 18,81 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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