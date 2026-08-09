Dole Aktie 112494451 / IE0003LFZ4U7
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Dole zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dole wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,455 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dole 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,53 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dole einen Umsatz von 2,43 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 0,530 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 9,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,17 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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