Ausblick: Dole zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dole wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,455 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dole 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,53 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dole einen Umsatz von 2,43 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 0,530 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 9,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch