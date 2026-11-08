Ausblick: Dole veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dole äussert sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,28 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dole für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,37 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie, gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,73 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net