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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dolby Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dolby Laboratories veröffentlicht am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,19 USD. Dies würde einem Zuwachs von 133,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dolby Laboratories 0,510 USD je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 307,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dolby Laboratories für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 372,8 Millionen USD aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,62 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,42 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,35 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Dolby Laboratories Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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