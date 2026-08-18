DOF Group ASA Registered Shs Aktie 126006425 / NO0012851874
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 07:01:06
Ausblick: DOF Group ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DOF Group ASA Registered wird am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen, dass DOF Group ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,67 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 545,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,88 Milliarden NOK erzielt wurde.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,69 USD, gegenüber 19,63 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,15 Milliarden USD im Vergleich zu 19,43 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu DOF Group ASA Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: DOF Group ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.26
|Erste Schätzungen: DOF Group ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|Ausblick: DOF Group ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Erste Schätzungen: DOF Group ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: DOF Group ASA Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu DOF Group ASA Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.