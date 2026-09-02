Ausblick: DocuSign präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DocuSign wird am 03.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,32 Prozent auf 867,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte DocuSign noch 800,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,53 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,48 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,22 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch