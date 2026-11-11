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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: DO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DO öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.
DO wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,74 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 677,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 8,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DO einen Umsatz von 625,1 Millionen EUR eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,33 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,63 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,65 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,46 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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