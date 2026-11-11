Ausblick: DO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DO wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,74 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 677,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 8,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DO einen Umsatz von 625,1 Millionen EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,33 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,63 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,65 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,46 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net