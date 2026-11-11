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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: DLocal stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DLocal wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,209 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DLocal noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 44,60 Prozent auf 408,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 282,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,812 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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