DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: DLocal öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DLocal veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,184 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DLocal 0,150 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 43,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 366,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,821 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,670 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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