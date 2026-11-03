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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dirtt Environmental Solutions präsentiert Quartalsergebnisse
Dirtt Environmental Solutions wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Dirtt Environmental Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,026 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 46,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 51,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD, gegenüber -0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 177,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,9 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dirtt Environmental Solutions Ltd
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07:01
|Ausblick: Dirtt Environmental Solutions präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Dirtt Environmental Solutions Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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