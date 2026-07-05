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Dios Fastigheter AB Aktie 2566292 / SE0001634262

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05.07.2026 07:01:06

Ausblick: Dios Fastigheter AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dios Fastigheter AB
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Dios Fastigheter AB wird am 06.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,78 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dios Fastigheter AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,48 Prozent auf 656,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Dios Fastigheter AB noch 666,0 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,67 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,70 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,66 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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