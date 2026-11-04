Ausblick: Diodes vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Diodes wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Diodes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 512,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 30,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Diodes einen Umsatz von 392,2 Millionen USD eingefahren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,87 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net