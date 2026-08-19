Dino Polska Aktie 35236570 / PLDINPL00011
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Dino Polska öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dino Polska lädt am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,401 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 PLN je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,53 Milliarden PLN – das würde einem Zuwachs von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,62 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,68 PLN je Aktie, gegenüber 1,59 PLN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 38,20 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 33,63 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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