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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dino Polska gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Dino Polska stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,509 PLN. Das entspräche einem Zuwachs von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 PLN erwirtschaftet wurden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,71 Milliarden PLN – das würde einem Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,76 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 PLN, gegenüber 1,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 37,96 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,63 Milliarden PLN generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Dino Polska S.A. Bearer Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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