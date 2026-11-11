Ausblick: Dilip Buildcon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dilip Buildcon veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,500 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dilip Buildcon 14,64 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,26 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Dilip Buildcon für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,10 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,55 INR, während im vorherigen Jahr noch 86,08 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 88,70 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 89,84 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net