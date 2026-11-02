Ausblick: DigitalOcean zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DigitalOcean äussert sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass DigitalOcean im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,317 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,51 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 33,58 Prozent auf 306,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 901,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net