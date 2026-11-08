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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Digital Turbine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Digital Turbine wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,170 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Digital Turbine ein EPS von -0,200 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,78 Prozent auf 166,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,695 USD, gegenüber -0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 665,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 565,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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