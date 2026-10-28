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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Digital Realty Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Digital Realty Trust präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,524 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 249,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten ein Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,75 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,58 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 7,11 Milliarden USD, gegenüber 6,11 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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