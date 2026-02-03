Ausblick: Digi International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Digi International wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,548 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Digi International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 USD in den Büchern gestanden.

Digi International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 479,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 430,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch