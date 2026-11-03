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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dice präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dice stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,08 Prozent auf 31,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,203 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,300 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 124,8 Millionen USD, gegenüber 127,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dice Holdings Inc
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|Ausblick: Dice präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Dice gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Dice legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Dice Holdings Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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