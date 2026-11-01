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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Diamondback Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Diamondback Energy präsentiert am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
29 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD gegenüber 3,51 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Diamondback Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 4,60 Milliarden USD im Vergleich zu 3,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 30 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,73 USD, gegenüber 5,73 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 19,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,03 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Diamondback Energy Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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