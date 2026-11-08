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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: DHT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DHT gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DHT noch 0,280 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 258,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 140,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 107,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD, gegenüber 497,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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