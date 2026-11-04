Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,488 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 24,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 23,52 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD im Vergleich zu 1,74 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 99,92 Milliarden USD, gegenüber 93,51 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net