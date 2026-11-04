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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,488 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 24,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 23,52 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD im Vergleich zu 1,74 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 99,92 Milliarden USD, gegenüber 93,51 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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