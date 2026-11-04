Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert Quartalsergebnisse

DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,866 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,750 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,87 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,13 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,62 EUR aus. Im Vorjahr waren 3,09 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 88,48 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 82,86 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net