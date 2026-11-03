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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dexterra Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dexterra Group wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten schätzen, dass Dexterra Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,222 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 305,6 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 281,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,791 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,650 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 1,04 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Dexterra Group Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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