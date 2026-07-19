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Devyser Diagnostics AB Registered Shs Aktie 112675725 / SE0016588867

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19.07.2026 07:01:06

Ausblick: Devyser Diagnostics Registered legt Quartalsergebnis vor

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Devyser Diagnostics Registered lädt am 20.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,393 SEK je Aktie gegenüber 0,080 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Devyser Diagnostics Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,72 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,510 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 280,7 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 250,5 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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