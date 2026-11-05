Ausblick: Devon Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Devon Energy wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 25 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Devon Energy noch 1,09 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,57 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 54,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 28 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,54 USD, gegenüber 4,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 26,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net