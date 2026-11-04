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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Telekom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Deutsche Telekom zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.
Deutsche Telekom wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,611 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 22,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,500 EUR erwirtschaftet wurden.
Deutsche Telekom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,58 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,94 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,26 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 123,23 Milliarden EUR, gegenüber 119,08 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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