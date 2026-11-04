|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Telekom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Deutsche Telekom lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,695 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,580 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 34,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,81 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie, gegenüber 2,22 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 139,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 134,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|
04.11.26
|Ausblick: Deutsche Telekom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Telekom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.26
|Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Konzern plant Bieterallianz für europäische Satelliten-Frequenzen (Dow Jones)
|
05.10.26
|Bis 2030: Deutsche Telekom formuliert Ziele für KI-Umsatz und Einsparungen - Aktie in Grün (Dow Jones)
|
08.09.26
|Aktien von Vodafone, Deutsche Telekom und Co.: Schliessen sich die europäischen Telekom-Riesen für ein EU-Satellitennetz zusammen? (Dow Jones)
|
02.09.26
|Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern stellt Vorstand für nächste Generation neu auf (Dow Jones)
|
05.08.26
|Ausblick: Deutsche Telekom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Deutsche Telekom-Aktie gewinnt: Fusion mit T-Mobile US gerät laut Bericht ins Stocken (Dow Jones)
Analysen zu Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- DAX dürfte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.