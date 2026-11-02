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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Lufthansa gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Deutsche Lufthansa wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,825 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Deutsche Lufthansa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,69 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,979 USD, gegenüber 1,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 48,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,69 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Deutsche Lufthansa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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