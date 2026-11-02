Ausblick: Deutsche Lufthansa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Deutsche Lufthansa wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,825 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Deutsche Lufthansa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,69 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,979 USD, gegenüber 1,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 48,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,69 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net