Deutsche Bank Mexico Aktie 24523585 / MXCFFI170008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Bank Mexico zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Bank Mexico präsentiert in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,11 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,23 Prozent auf 3,11 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,01 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,12 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,80 MXN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,57 Milliarden MXN aus im Gegensatz zu 12,57 Milliarden MXN Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Certificados Bursatiles Fi
|
07:01
|Ausblick: Deutsche Bank Mexico zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Deutsche Bank Mexico zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Deutsche Bank Mexico verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Certificados Bursatiles Fi
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.