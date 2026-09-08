Ausblick: Destination XL Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Destination XL Group veröffentlicht am 09.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Destination XL Group in dem im Juli abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 109,3 Millionen USD im Vergleich zu 115,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,215 USD aus. Im Vorjahr waren -0,660 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 418,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 435,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch