Descartes Systems Group Aktie 840184 / CA2499061083
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Descartes Systems Group legt Quartalsergebnis vor
Descartes Systems Group lädt am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,769 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 CAD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 247,1 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Descartes Systems Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 277,1 Millionen CAD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,21 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,60 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,02 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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