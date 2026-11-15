Ausblick: Dentsu präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dentsu lädt am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 70,42 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dentsu ein EPS von 46,68 JPY je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 337,79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 330,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 302,46 JPY, wohingegen im Vorjahr noch -1262,040 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.490,86 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.435,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net