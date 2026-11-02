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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Denison Mines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Denison Mines wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,008 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 CAD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 217,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,0 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Denison Mines für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,3 Millionen CAD aus.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,114 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 18,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 4,9 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Denison Mines CorpShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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