Ausblick: Denison Mines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Denison Mines wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,008 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 217,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,0 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Denison Mines für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,3 Millionen CAD aus.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,114 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 18,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 4,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net